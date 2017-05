Ma maman à moi - livre traitant du handicap d’un parent vu par l’enfant

Ma maman à moi

Pour la première fois un livre traitant avec candeur du handicap d’un parent vu par un enfant.

Le handicap est cause nationale et sujet universel de société.

Cet ouvrage est fait par des personnes touchées par le handicap , car qui mieux que des personnes concernées directement pouvaient en parler de cette manière et toucher le plus grand nombre.

Une petite fille raconte son quotidien avec sa maman qui fait face à une maladie, son handicap et ses hospitalisations. Plusieurs scènes de leur vie sont présentées par l’enfant, avec les réponses données par sa maman pour l’aider à mieux comprendre ce quotidien différent qui l’intrigue et parfois l’effraie. Avec amour et tendresse ce tandem mère – fille répond aux questions que peuvent se poser les enfants sur la maladie et le handicap en général, qu’ils soient concernés de près ou de loin.

C’est une histoire d’amour d’une enfant pour sa maman, une histoire touchante, un hymne à l’amour, de tolérance et d’ouverture d’esprit, tendre, transperçant, poétique et féerique.

Ou tout le monde peut se sentir concerné ou se reconnaître.

Tous les handicaps sont concernés, car le nom de la maladie n’est jamais précisé.

Cette création avec la mise en image (peintures techniques mixtes) à la fois poétique et contemporaine adapté pour la jeunesse et touchant également les adultes.

Histoire dont Laureen Mathure et sa petite fille Constance Garrido ont écrit et demandé à l’artiste Artsflorence ( alias Florence Jacquet) d’en faire un livre avec une création de peintures racontant l’histoire de cette maman et sa fille . Florence à mis en images et développé le projet de cet ouvrage fort et touchant.

Extraits de cette histoire :

« Maman va souvent à l’hôpital. Elle dit qu’on lui met dans le sang des toutes petites cellules de super héros. Dans ma tête, j’imagine alors des petits ronds avec des capes et des masques de toutes les couleurs, qui combattent les méchants qui habitent dans son corps et qui cassent tout. »

« Parfois, j’aimerais bien qu’elle ne soit pas malade, et qu’elle soit comme les autres mamans, en pleine forme, qu’elle m’apprenne à faire du vélo, qu’elle marche ou court avec moi, et surtout qu’elle ne soit pas fatiguée. Mais maman me répond que si elle n’était pas comme ça, nous n’aurions sans doute pas un cœur aussi grand. Parce que quand on rencontre des difficultés, on est plus sensibles aux autres personnes, et cela nous connecte les uns aux autres par le cœur. »

A propos d’Artsflorence ( alias Florence Jacquet) :

Pourquoi ce livre ? j’ai excepté cette propositioncar le sujet m’a touché, connaissant moi-même le handicap , même s’il est différent.

Laureen m’avait dit qu’il n’y avait pas de livre qui existait parlant de ce sujet . Donc nous l’avons fait.

Artiste peintre contemporain international .Pop /Street Pop/ BD & Rock ‘n ‘roll .

Florence artiste libre , humaniste et engagée.

Naturellement attirée par les Arts depuis son plus jeune âge Arts florence (alias Florence Jacquet ) fera la connaissance de l’artiste peintre international : Emile Mangiapan ( un ” vrai artiste ” passionnant qui a connu Picasso , peint avec Utrillo à Montmartre et vécu 25 ans aux États-Unis ) , qui l’a prend dans ses cours adultes estimant que son niveau était d’égal à ceux des adultes. Lui donnant le déclic et l’amour pour l’art . C’est donc tout naturellement que Florence s’oriente vers des études d’Arts dont elle est diplômée : École Supérieure d’ Arts Appliqués de Poitiers, communication visuelle, de Décoration à Paris , peintre en décors et de Make Up For Ever à Paris .

Artsflorence créatrice auteure du livre d ‘Art Contemporain ( Art Book) : ” Grobert s’amuse “.

L’univers créatif d ‘ Arts Florence : c’est une explosion de couleurs , électriques, chaleureuses. La représentation de la femme contemporaine. On est pris et fasciné par cette incroyable travail de portraits féminins pleins de caractères. Son style bien à elle et reconnaissable : puissant , rock n roll , provocatrice, sensuelle , plein d’énergie. Ses œuvres son une invitation aux rêves et fantasmes .

Plusieurs fois primé à l’international. Membre de la communauté GemlucArt (Monaco), membre de la société Académique Arts Sciences Lettres Paris.

https://www.artsflorence.fr

” Les compositions artistiques d’ARTSFLORENCE sont emblématiques de sa sensualité et sensibilité féminine, et trouve leur expression en compositions caractérisées d un évident lyrisme. Les protagonistes sont des femmes qui revendiquent leur individualité dans une société qui tente de réprimer et d uniformiser. Ces figures, symboles de force et de beauté, se profilent sur fond bariolé et intemporel ou des tons et contre tons, se mélangent avec élégance en alternant des contaminations réciproques. L’artiste s’approprie la toile ,ou elle intervient en superposant des pigments et des signes, en dévoilant et en cachant en même temps les propres sujets, qui résultent de choses enveloppées d une atmosphère métaphysique. La main de la femme peintre, dose savamment lumière et ombre, teintes fortes et couleurs évanescentes en laissant jaillir de la superficie de la peinture une harmonie bien concertée. l observateur doit savoir saisir le message qui suit, parmi les voiles et les rythmes qui nous marques! ce sont des émotions qui affleurent des plis de l âme, échos vécus qu’ARTSFLORENCE décrit avec une rare intensité. “

Paolo Lévi . (critique d’art International )

A propos de Laureen Mathure et Constance Garrido:

Née en 1982 à Versailles. Je suis la maman comblée d’une fille de 7 ans, Constance, et l’heureuse belle-mère de deux filles, Loreleï, 12 ans, et Luna, 7 ans. Je vis dans le pays des châteaux, près de Tours, avec mon prince charmant, nos trois chiens, deux chats et notre tortue. Je partage mon temps entre la maison dont je m’occupe avec quelque peu de fantaisie, et mes multiples activités créatives. J’écris depuis l’âge de 6 ans, des nouvelles, des poèmes, des chansons, des articles. Je fabrique aussi des bijoux, des vêtements, je tricote et dessine également. Après avoir été libraire, j’ai travaillé dans de multiples domaines. Aujourd’hui, un concours de circonstances fait que j’ai désormais la chance de pouvoir me consacrer à ma famille et mes passions. https://monavisnengagequemoi.wordpress.com/

Constance GARRIDO Constance est une petite fille de 7 ans, dont la maman, Laureen MATHURE, est handicapée. Elle adore écrire et inventer des chansons et des petites histoires. Avec sa maman, elles ont décidé d’écrire ensemble un livre qui parlerait de leur histoire.

Le livre « Ma maman à moi » aux éditions Edilivre; est en vente sur les sites : Edilivre, Fnac.com, Chapitre.com, Amazon… en version papier et numérique, et auprès des librairies en France, Suisse, Belgique .

Caractéristiques : Ma maman à moi .

Livre d’ illustrations traitant du handicap.

Bilingue : Français et Anglais

Format à l’italienne (210 x 148) . 44 pages .

Auteures : Artsflorence ( Florence Jacquet) & Laureen Mathure.

Mis en image et développé par Artsflorence (Florence Jacquet)

Texte de Laureen Mathure et Constance Garrido.

Traduction en Anglais : Marguerite-Anne Bambrick

Ma maman à moi vient sélectionné pour le prix international color of art 2017.

« Ma maman à moi » sélectionné au International SwissPrize « Color Of Art » 2017.

Parmi des artistes du monde entier ,une sélection par des critiques et commission ont retenu l’artiste Artsflorence et son travail plein de délicatesse , de couleurs et poésie .

